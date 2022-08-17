Уличные шоу, мастер-классы и театры: «Татнефть» создает в Татарстане «Культурную среду»

Камерные театральные постановки, выступления уличных артистов, развлечения для детей дарят жителям городов и поселков Татарстана проект «Культурная среда города», который реализуется компанией «Татнефть». Как социальная инициатива связала людей разных поколений – в обзоре, который подготовила газета «Нефтяные вести».

Маршрут вечерних прогулок в городах и поселках становится способом формирования культуры отдыха

Проект нефтяников стартовавший в 2016 году в Альметьевске, в 2018 был тиражирован по близлежащим городам. Впервые в этом году он с успехом реализуется в Нижнекамске. Сегодня «Культурная среда» радует жителей 9 районов юго-востока Татарстана. И в каждом из них предусмотрено несколько площадок, пользующихся популярностью у жителей и гостей городов. Пешая доступность и занятия по душе для каждого – так привычный маршрут вечерних семейных прогулок становится еще и способом формирования культуры отдыха.

Уютные, отзывчивые сообщества в соцсетях делают информацию о проекте более доступной. Здесь всегда можно найти афиши предстоящих мероприятий, фотографии прошедших праздников и живой отклик аудитории.

Около 5 тыс. человек охватывает проект только за один день. Весь летний сезон позволяет говорить о гораздо более значимой цифре.

Уличные музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов выступили в Альметьевске

В Альметьевске в этом году площадками проекта стали 6 крупных городских пространств и одна – в районе. Серия мероприятий проходит каждую пятницу и субботу с 6 до 8 вечера. В это время любой желающий может посетить скверы «Каракуз», «Яшьлек», АГНИ, парк «Здоровье», каскад прудов, фонтан за драматическим театром или площадку ДК «Нижняя Мактама».

«Этот сезон проекта - самый насыщенный и жаркий. Мы экспериментируем. Очень много уличных музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Самары, наши местные артисты, - прокомментировал куратор проекта «Культурная среда города» в Альметьевске Ильнур Аглиуллин.

Аквадискотека в Азнакаево

Лето радует прекрасной погодой, а «Культурная среда» продолжает дарить незабываемые впечатления и отличное настроение азнакаевцам.

Так, 9 августа в рамках проекта в городском открытом плавательном бассейне прошла самая настоящая аквадискотека.

«Каждую неделю созваниваемся, встречаемся и весело проводим время», - говорит пенсионерка Нурия Хазипова.

Выступления артистов у фонтана в Бавлах

Полюбилась «Культурная среда» и бавлинцам. В дневное время на открытых площадках города организуются различные активности для детей. В вечернее время на городской площади у фонтана выступают районные творческие коллективы, приглашённые артисты.

«Всё это доступно и делается для того, чтобы жителям было интересно и комфортно жить в своём городе, чтобы они приобщались к культуре, искусству, отдыхали после трудового дня, получали массу приятных впечатлений, позитива и хорошего настроения. И для артистов района, города - это хорошая возможность показать своё мастерство», – отметил заместитель руководителя ЦССП по Бавлинскому району Масгут Абдуллин.

«Я нахожусь в декретном отпуске с младшим ребёнком, а у старшего - каникулы. Из соцсетей узнаём о программе «Культурной среды», стараемся посещать площадки, где проводятся мероприятия для детей. Спасибо работникам культуры, «Татнефти», что скрашивают наш досуг», - поделилась молодая мама Айгуль Каримова.

Живопись и брейк-данс в Бугульме

«Танцы под небом» - один из ярких фрагментов проекта «Татнефти» в Бугульме. Дом техники проводит его уже в четвертый раз и как говорят организаторы, год от года становится все интереснее. Каждую субботу на площадке перед очагом культуры проходят мастер-классы по уличным танцам и батлы между его участниками.

«Благодаря «Татнефти» мы можем познакомить горожан с самыми талантливыми хореографами города и республики. Совсем недавно своими профессиональными секретами с любителями уличных танцев делилась профессиональная команда «Friends» из Набережных Челнов. Их земляки «Танцующие художники» также показали настоящее шоу совместив живопись и брейк-данс. Получившийся в результате портрет Майкла Джексона они презентовали победителю танцевальных батлов», - рассказала худрук ДТ Эвелина Кузнецова.

Мастер-классы и концентры звезд в Джалиле

Дважды в неделю центральная площадь бульвара имени Джалиля в поселке, названном в честь великого татарского поэта, становится эпицентром детской активности, песенного и хореографического творчества. Для маленьких жителей поселка опытные преподаватели художественной школы проводят мастер-классы, на которых дети с большим удовольствием рисуют, разукрашивают, лепят, вырезают и мастерят различные украшения, маски и многое другое. А чуть позже на импровизированную сцену выходят «звезды эстрады» большой и малой величины.

Парки и скверы Елабуги кипят жизнью

«При поддержке компании «Татнефть» мы постарались активизировать жизнь в парках и скверах Елабуги, повысить социокультурный уровень горожан, создать площадки для выступления начинающих исполнителей, обеспечить занятость молодежи в вечернее время. 54 мероприятия уже посетили около 6 тысяч человек», - отметил директор Молодежного центра «Барс» города Елабуги Максим Липатов.

Организаторы проекта утверждают, что лето в городе как никогда оживлённое и насыщенное. Поставлены конкретные цели - создать комфортную среду для елабужан, организовать их отдых летом, в период отпусков. И они успешно достигаются.

«Благодаря «Татнефти» в Лениногорске культурная жизнь становится ярче»

Сезон «Культурной среды» - 2022 в Лениногорске стартовал на 2-х основных площадках - у фонтана «Балерины» и в парке «Юбилейный». Каждая из них еженедельно собирает своего зрителя от мала до велика, вовлекая в удивительный мир творчества.

Днем на территории фонтана не смолкает детский смех. Неизменной популярностью пользуются вечерние концерты в парке «Юбилейный».

«Для меня такие мероприятия – прекрасная возможность провести выходной день не в душной квартире, а на свежем воздухе, в кругу родных, друзей. С большим нетерпением жду каждую субботу. Особенно запомнился концерт памяти Юрия Шатунова. Было очень приятно увидеть на сцене своих земляков - талантливых самодеятельных артистов из Шугурово. Аплодировал, подпевал от души. Не удержался, поднялся на сцену, чтобы сказать спасибо всем организаторам и артистам, - признался житель города Наиль Гильмутдинов. - Благодаря «Татнефти» в Лениногорске культурная жизнь становится ярче, насыщеннее. Хочется, чтобы и дальше талантливые люди могли проявлять себя на таких уличных площадках. Проект даёт возможность артистам получить благодарную публику, а зрителям – интересные мероприятия».

Жителям Нурлата полюбился «Открытый микрофон»

Весёлые развлекательные программы, игры и конкурсы, различные мастер-классы проходят на площадках Нурлата. Очень полюбился публике «Открытый микрофон», где каждый желающий, от мала да велика, может исполнить на сцене песню, танец или прочитать любимые стихи.

«Сёенеч» создает радость в Нижнекамске

Множество звёздных имён на афишах и сотни восторженных и благодарных горожан – этим отмечена «Культурная среда города» в Нижнекамске. Афиша мероприятий удивляет каждую новую неделю. Программы идут с четверга по воскресенье на трёх площадках – в «СемьЕ», парке имени Тукая и в сквере Лемаева. Здесь и игровые программы для детей, и кинопросмотры, и, конечно же, выступления эстрадных артистов.

Большая часть проекта «Культурная среда» предназначена для детей. Особенно полюбились детям постановки нижнекамского театра «Сёенеч», что в переводе с татарского означает «радость».

Сезон «Летней культурной среды» завершится под занавес золотой осени, но впереди еще есть несколько вечеров августа, которыми стоит насладиться неспешно, смакуя каждую секунду.

Проект вновь ворвется в нашу размеренную жизнь накануне Нового года со своей зимней программой, которая тоже уже успела полюбиться жителям нефтяного региона. И конечно, не за горами следующее культурное лето с «Татнефтью»!