Улица Лушникова открылась на «Казаньоргсинтезе» к 110-летию первого директора

Фото: © пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На «Казаньоргсинтезе» появилась новая улица, названная в честь первого директора завода Владимира Петровича Лушникова. Открытие было приурочено к 110-летию со дня рождения легендарного организатора химической промышленности республики. На юбилей были приглашены ветераны предприятия, которые принимали участие в строительстве и запуске производства. Они смогли оценить, как развивается дело их жизни сегодня.

Программа праздника началась у дома №113 по улице Декабристов, где установлена памятная доска в честь Владимира Лушникова. Друзья и коллеги много общались, вспоминали годы работы на предприятии и, конечно, первого директора КОСа.

«Это был человек с большой буквы. Он всегда в первую очередь думал о коллективе, старался ради людей. Знал, если коллектив не будет обеспечен всем необходимым, то завод строить будет очень трудно. В этом и есть его секрет успеха — он заботился о людях, — отметил, открывая мероприятие, бывший заместитель генерального директора объединения по кадрам и режиму Иль Айтуганов.

Ветеран Вадут Рахимов поддержал коллегу и отметил, что Лушников очень ценил кадры. «Он (Лушников – прим. Т-и.) их сам искал по всему Союзу и как-то находил самых лучших. Это был руководитель государственного масштаба», – поделился он.

С теплотой директора вспоминает и Борис Ротштейн, который работал на КОСе аппаратчиком. Он познакомился с ним, еще будучи студентом ГПТУ-19, когда Лушников приехал на встречу со студентами в училище. «Он нам пару слов сказал. “Молодежь, для вас строится большой комбинат. Давайте хорошо учитесь и приходите обязательно все, кто здесь и не только здесь, приходите к нам на завод. Не бросайте свое. Раз начали, в химию залезли”. Вот так моя судьба и связалась (с КОСом – прим. Т-и.)», – рассказал ветеран.

Галина Марамыгина рассказала, что директор с большим вниманием и чуткостью относился к потребностям рабочих.

Замгенерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров также отметил уникальность Лушникова. «Владимир Петрович был уникальным человеком, при нем завод построился, при нем мы получили первые продукции фенилацетона, этилена, полиэтилена. От имени руководства предприятия я говорю большое спасибо вам за тот труд и опыт, который был передан вами нам, молодежи. Мы в свою очередь сейчас передаем его следующим поколениям, — сказал он, обращаясь к ветеранам.

Ветераны также побывали в Казанском нефтехимическом колледже им. В.П. Лушникова, который тоже много лет назад был построен по инициативе Владимира Петровича, где познакомились с подрастающей сменой.

Затем почетные гости отправились на родное предприятие. Визит на производство начался с церемонии открытия улицы Лушникова. Здесь присутствовал внучатый племянник Владимира Лушникова Олег Лозовой. Он продолжает трудовую династию, работает на КОСе инженером.

Лозовой поблагодарил ветеранов и компанию СИБУР за то, что они чтят память первого директора. «Политика компании СИБУР очень созвучна с той политикой, которую вел Владимир Петрович. Сейчас у нас сосредоточены специалисты со всей страны, то же самое было, когда он создавал завод. Я знаю, что тогда огромное внимание уделялось обучению сотрудников, и сейчас мы много учимся, занимаемся саморазвитием», — рассказал Лозовой.

Ветеранам провели автобусную экскурсию по производству, рассказали, какие изменения в последние годы произошли на заводе, и ознакомили с планами.

Гости также остановились у мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, который расположен на выезде с предприятия. На монументе высечены фамилии 404 человек – участников войны, которые в послевоенные годы строили химический завод.

Ветеранов у монумента поприветствовал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Он вместе с ветеранами возложил цветы к мемориалу и поблагодарил присутствующих. «Мы говорим спасибо Владимиру Петровичу и вам, дорогие ветераны, за то, что вы оставили это производство в хорошем состоянии. Благодаря вам предприятие и сегодня двигает экономику нашей республики и нашей страны далеко вперед. Впереди у нас большие планы по дальнейшему развитию. Надеюсь, посетив “Казаньоргсинтез”, вы убедились, что ваше родное предприятие в надежных руках и будет продолжать развиваться», – сказал он.

Ветеран Евгений Зюрнин после экскурсии по заводу отметил кардинальные изменения. «Конечно, всё меняется. Я коротко скажу – небо и земля. У фирмы (СИБУРа – прим. Т-и.), видимо, задел очень хороший, мощный, интеллектуальный. Это очень важно», – сказал он.

Экскурсию посетила Жанна Лозовая, родная племянница Владимира Лушникова, которая сама 37 лет отработала на КОСе. «Я в восхищении. Предприятие ухоженное, это очень много значит. Я вижу, что СИБУР — это будущее нашего завода. Я очень рада. У меня правнучка углубленно занимается химией, и я бы хотела, чтобы она работала здесь, потому что тут ценят инициативу, есть возможности для развития. С уверенностью могу сказать: дело Владимира Петровича в хороших руках», — резюмировала она.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»