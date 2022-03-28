Улица Фучика в Казани будет частично перекрыта до 19 мая из-за строительства метро

В Казани из-за строительства метро будет частично ограничено движение по улице Фучика. Поэтапные закрытия будут проходить с 29 марта по 19 мая. Об этом сообщает портал мэрии города.

С 29 марта по 10 апреля полностью закроется местный проезд и тротуар для движения транспорта и пешеходов возле домов №145а и 149 по улице Фучика. Проезжая часть окажется закрыта частично.

С 11 по 21 апреля будет полностью перекрыто движение по тротуару и частично по проезжей части возле дома №151 по улице Фучика.

С 22 апреля по 3 мая возле дома №155 со стороны улицы Фучика и улицы Минская будет полностью перекрыто движение по тротуару и частично по проезжей части.

Затем в два этапа будет ограничено движение возле дома №108 по улице Фучика.

На первом — с 4 по 13 мая — будет закрыт центральный участок проезжей части. На втором — с 14 по 19 мая — частично перекроют проезжую часть в направлении движения от улицы Ноксинский спуск в сторону улицы Минская.