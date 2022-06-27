«Улица добрых соседей», корэш и национальные подворья: Сабантуй в Москве пройдет 2 июля

2 июля в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный Московский Сабантуй. Данную праздничную площадку каждый год посещают более 250 тыс. человек, сообщают организаторы.

«Преемственность поколений, межнациональное общение и культурный обмен подчеркивают основную идею, которую продвигают организаторы „Сабантуя-2022“ — нерушимость культурных и духовных традиций нашей Родины. Тем самым подчеркивая важность тезисов указа Президента РФ [Владимира Путина], объявившего 2022 год Годом народного искусства и нематериального наследия народов России», — рассказали в пресс-службе Татарской национально-культурной автономии Москвы.

Праздник торжественно откроется в 13 часов выступлением солиста Государственного академического Большого театра, заслуженного артиста РТ тенора Марата Гали. Своими выступлениями гостей порадуют заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина, народная артистка РТ, заслуженная артистка РФ Наиля Фатехова, победительница телепроекта «Яна йолдыз» Эльвира Мифтахова, заслуженная артистка Башкортостана Диана Ишниязова, заслуженный артист РБ Рустем Шагбалов, ансамбль танца «Татарстан», Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова и другие.

На площадке национальной борьбы «корэш» борцы сразятся за звание лучшего батыра.

Кроме того, гости праздника смогут перенестись в прошлое и прикоснуться к быту татар и башкир — в этом им помогут стилизованные подворья. На территории каждой деревни пройдут ярмарки изделий национальных промыслов, народные игры и выступления артистов. Так, в татарском подворье можно будет увидеть выставку старинных сундуков, самоваров и изделий ручной работы из дерева.

На площадке «Кухни народов мира» гости Сабантуя смогут продегустировать разнообразные блюда и прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», а также принять участие в различных розыгрышах, мастер-классах для детей и взрослых.

Организаторами праздника выступают Татарская национально-культурная автономия Москвы, Правительство Москвы, а также правительства Татарстана и Башкортостана.