Общество 27 февраля 2026 16:13

Улица Авангардная в Казани будет перекрыта до 25 апреля

В Приволжском районе Казани продлили ограничение движения по улице Авангардной. Причина – работы по перекладке водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении заместителя руководителя исполнительного комитета города. Согласно документу, ограничения будут действовать до 25 апреля 2026 года.

Ранее движение транспорта перекрыли на улице Авангардной в районе домов №№ 143, 145, 149, 151, 155, 157, 161, 163, 165, 167 и 167а. Кроме того, ограничения сохраняются на улице Владимира Кулагина – в районе дома №2.

