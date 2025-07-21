Укрытия от БПЛА, замена газовых колонок и лифтов: как в Казани решают проблемы в ЖКХ

В Казани инфраструктура наполовину уже готова к зиме. В ходе капремонта домов в столице Татарстана заменят рекордное количество лифтов. Также разрабатывается комплексное решение по замене устаревших газовых колонок. Вопросы в сфере ЖКХ обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии.





Искандер Гиниятуллин: «Общая протяженность замены сетей отопления и горячего водоснабжения в этом году составляет 31,6 км»

Фото: kzn.ru

Казань готовится к новому отопительному сезону

В столице Татарстана полным ходом идут работы по подготовке городского хозяйства к зиме. На сегодняшний день, по словам замруководителя исполкома города Искандера Гиниятуллина, уже заменили 63% тепловых сетей от запланированного объема.

«Общая протяженность замены сетей отопления и горячего водоснабжения в этом году составляет 31,6 км. На сегодня заменено и реконструировано почти 20 км», – отметил он.

Готовность жилого фонда к зиме Гиниятуллин оценил в 55%, социальных учреждений – в 57%. Паспорта готовности получили также две котельные. Полностью свою готовность к зиме потребители должны подтвердить до 15 сентября.

«До 15 сентября остается совсем немного времени. Прошу всех руководителей держать этот вопрос на особом контроле, а где-то необходимо значительно усилить темпы работ», – отметил он.

Гиниятуллин также напомнил, что прошлый отопительный сезон в Казани прошел без серьезных аварий. Всего было зафиксировано около 400 инцидентов, однако на их устранение в среднем требовалось не более трех часов. В этом году городские власти намерены обеспечить еще более надежную работу теплоснабжающих систем.

В столице Татарстана за год заменят рекордное количество лифтов

Рассказал замруководителя исполкома также о том, как в Казани проходит программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Он напомнил, что всего за 18 лет ее работы в городе отремонтировали 4,1 тыс. МКД. В этом году обновление коснется 226 домов.

В том числе с начала действия программы в городе заменили 3,2 тыс. лифтов. Это, напомним, одна из самых больших частей расходов при капремонте. В этом году в городе планируют обновить 459 лифтов в 141 многоквартирном доме. Их срок службы заканчивается в 2025 году.

«Это рекордная цифра. Для сравнения: за три предыдущих года было заменено меньше лифтов, чем мы заменим за один этот. 459 лифтов меняем нынче и 428 лифтов меняли в три предыдущих года», – сказал Гиниятуллин.

Замруководителя исполкома также уточнил, что сезонные работы в домах – ремонт фасадов, кровли, системы отопления – должны завершить до 15 августа. Остальные работы закончат до 1 ноября.

Власти города рассматривают возможность полного или частичного отказа от использования газовых колонок в старых домах Фото: © «Татар-информ»

Подачу газа приостановили в 53 домах Казани

В очередной раз на деловом понедельнике подняли вопрос о старых домах в Казани, оборудованных газовыми колонками. Из-за выявленных дефектов подача голубого топлива сейчас приостановлена в 53 МКД Казани, сообщил Гиниятуллин.

Он отметил, что использование газовых приборов при неисправностях системы дымоудаления строго запрещено. Это чревато отравлением угарным газом, который образуется из-за отсутствия притока свежего воздуха. Для предотвращения инцидентов ремонт систем газоснабжения в Казани будут выполнять совместно с капремонтом МКД.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города рассматривают возможность полного или частичного отказа от использования газовых колонок в старых домах. Казань обратится к правительству с просьбой профинансировать проект. По предварительным подсчетам, на это нужно более 8 млрд рублей.

Ильсур Метшин: «По 53 домам решение есть, но в зоне риска у нас более 2 тысяч домов» Фото: kzn.ru

«Это серьезная проблема. Дома строились по проекту, когда был естественный приток воздуха через щели деревянных окон. Сейчас установлены пластиковые окна, стало теплее, но, соответственно, такие дома и подъезды находятся в зоне риска. По 53 домам решение есть, но в зоне риска у нас более 2 тысяч домов», – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Для временного укрытия при угрозе атак БПЛА пригодны 1,7 тыс. подвалов

Еще одна актуальная проблема для работников ЖКХ – это подготовка временных укрытий, которые необходимы при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В этом году очень остро встала задача создания условий для защиты граждан от угрозы воздушных атак. С этой целью в городе проведена ревизия подвальных помещений в многоквартирных домах. Определены как пригодные для временного укрытия 1,7 тыс. подвалов. В них силами управляющих организаций создаются необходимые условия для временного пребывания граждан», – отметил Гиниятуллин.

Он подчеркнул, что в городе регулярно проходят тренировки и учения с сотрудниками исполкома, работниками управляющих организаций, жителями домов.

«Вместе с операторами услуг домофона решается задача удаленного открытия дверей и информирования граждан через домофоны. Жилищники очень ответственно относятся к задаче обеспечения безопасности горожан и прилагают к этому все возможные усилия», – заключил замруководителя исполкома города.

«Огромные слова благодарности Раису Татарстана за программу «Наш двор»

Обсудили на деловом понедельнике также итоги программы «Наш двор», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Ранее сообщалось, что в этом году в городе планируют обновить дворы 464 домов. На эти цели выделили 4,2 млрд рублей.

Ренат Шамсутдинов: «На улице Дементьева в рамках программы появится необычное оформление – тематические элементы в авиационном стиле» Фото: kzn.ru

Как рассказал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов, на улице Дементьева в рамках программы появится необычное оформление – тематические элементы в авиационном стиле, посвященные легендарному министру авиапромышленности СССР Петру Дементьеву. А во одном из дворов на Фатыха Амирхана обустроят современную площадку для выгула собак с барьерами и защитным навесом. Среди новых элементов благоустройства – скамейки с USB-зарядками, фонари на солнечных батареях и системы сбора дождевой воды

На улице Клары Цеткин оборудуют уютный читальный дворик рядом с библиотекой, где высадят 310 деревьев и кустарников. Здесь же появится воркаут-зона, баскетбольная площадка и специальная игровая зона для малышей, рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. Поделился он также инновационным решением, которое реализовали в прошлом году на улице Воровского. Там установили солнечную электростанцию – она питает фандомат, систему полива и уличное освещение, вырабатывая 3,5 кВт⋅ч ежедневно.

Альберт Салихов рассказал, что в одном из дворов на улице Ипподромной появилась инклюзивная площадка, где дети с особыми потребностями играют вместе со сверстниками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов рассказал, что в одном из дворов на улице Ипподромной появилась инклюзивная площадка, где дети с особыми потребностями играют вместе со сверстниками. Здесь установили специальные качели и сцену для выступлений. Ко Дню Победы двор украсили тематическим муралом и памятной стелой, а в День муниципального служащего высадили аллею из елей.

«Мы на старте программы отмечали, что у нас нуждаются в ремонте почти 3,5 тысячи дворов. На сегодняшний день отремонтировано 2,3 тыс. – более 80%. Огромные слова благодарности всем участникам и Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который был инициатором создания пятилетней программы по всей нашей республике. И мы видим ее результаты. И жители искренне благодарны ему за такую беспрецедентную программу», – заключил мэр Казани Ильсур Метшин.