«Связующее звено между Татарстаном и КНР»: в Казани открылось Китайское объединение

В Доме дружбы народов Татарстана состоялась церемония открытия Китайского объединения в Казани. Сегодня в республике обучается порядка 2,2 тыс. граждан КНР, поэтому организация будет играть важную роль в развитии дружбы и делового сотрудничества между Китаем и Татарстаном.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ассамблея народов – это огромная сила, которая объединяет все народы, проживающие в Татарстане. Сегодня в республике проживает свыше 173 национальностей, и наша цель – сохранить культуру, традиции, язык каждого народа. Задача новой организации – рассказать о своей культуре, обычаях и о национальном искусстве. Нам хотелось бы, чтобы ваши студенты быстро вливались в коллективы, не просто жили в вакууме, а совместными усилиями способствовали тому, чтобы Татарстан становился красочнее. У китайско-российских отношений огромный потенциал», – отметил руководитель исполкома совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев.

В декабре прошлого года Министерство юстиции РТ официально утвердило создание татарстанской региональной общественной организации по развитию культурных традиций и обычаев между Республикой Татарстан и КНР «Китайское объединение». Организация будет направлена на объединение граждан КНР, живущих в Татарстане и за границей, на углубление китайско-российского обмена и сотрудничества, укрепление связей. Кроме того, перед ней стоит задача способствовать накоплению сил для наследования китайско-российской дружбы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Под руководством председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина китайско-российские отношения стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия в новую эпоху стали более зрелыми и устойчивыми. На фоне стремительного развития двусторонних отношений между Китаем и Россией открываются новые возможности сотрудничества для Китая и Татарстана. Все больше китайских граждан выбирают республику в качестве места обучения, работы и инвестирования», – рассказал участникам встречи Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо.

По его словам, новая организация послужит платформой для укрепления связей и взаимной помощи между китайскими гражданами в Казани, а также будет активно способствовать развитию культурного и экономического обмена между Китаем и Татарстаном. «Это не только связующее звено между Китаем и китайским сообществом в республике, но мост для коммуникации и сотрудничества между Китаем и Татарстаном», – подчеркнул генконсул.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В заключение директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов отметил, что в Татарстане создаются все условия для того, чтобы каждый из народов имел равные права для сохранения своего языка, культуры и традиций. Эта миссия в республике возложена на Ассамблею народов РТ.

«Дом дружбы народов Татарстана обеспечивает социальное и экономическое сопровождение организациям, в том числе это может относиться к Китайскому объединению, когда оно вступит в Ассамблею народов республики и станет равноправным членом движения. Я желаю успехов и считаю, что в непростых условиях современного мира дружба между крупными государствами имеет важное значение в обеспечении мира и согласия», – заметил Шарипов.