«Укрэнерго» заявила об уничтожении объекта, обеспечивающего электроэнергией две области

Уничтожен объект, который давал электроэнергию правобережью Херсонской области и части Николаевской, заявил у себя в соцсетях глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> дополнительно расстреляно и сокрушено», – написал он.

По его словам, уже прорабатываются схемы поставок энергии в занятую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Помимо этого, помощь украинские власти запросили у зарубежных партнеров – оказать поддержку согласились Франция и Польша.

Напомним, вчера энергокомпания сообщила о серьезном повреждении одного из ключевых энергетических объектов, из-за чего электроснабжение было нарушено в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Российские военные 10 октября начали наносить ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины – спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответной реакцией на действия Киева, в том числе – на атаки на гражданские объекты в России.