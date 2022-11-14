«Укрэнерго» сообщила о серьезном повреждении одного из ключевых энергетических объектов
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на прошлой неделе был серьезно поврежден один из ключевых объектов. Ситуация остается сложной, повреждение отразилось на электроснабжении сразу нескольких областей Украины. В частности, сеть получила серьезные повреждения в районе киевского и харьковского энергоузлов.
Электроснабжение нарушено в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Власти призывают жителей экономить электроэнергию и не включать энергоемкие приборы, особенно в часы пиковых нагрузок. На прошлой неделе веерные отключения несколько раз объявлялись на территории всей Украины.
Напомним, с 10 сентября российские военные ведут ракетный обстрел объектов систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявил Президент РФ Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.