«Украли сына, били и требовали денег»: в Казани иностранцев судят за вымогательство

В Казани судят граждан Туркменистана и Узбекистана, которые похитили ребенка владелицы кафе и вымогали у нее деньги. Подростка периодически избивали, запугивали и требовали, чтобы его мать перевела им требуемую сумму. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Экс-студента КНИТУ, не говорящего на русском языке, обвиняют в похищении подростка»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу граждан Туркменистана и Узбекистана о похищении сына-подростка владелицы одного из кафе в «Корстоне». На скамье подсудимых – уроженец Туркменистана, экс-студент КНИТУ Десяр Хасанов и его приятель – гражданин Узбекистана, работавший на стройках, Расул Юлдашев.

22-летнего Хасанова обвиняют в разбое, вымогательстве группой лиц с применением насилия, а также в похищении из корыстных побуждений человека, не достигшего совершеннолетия, с применением насилия и в составе группы. 37-летнему Юлдашеву вменяют то же самое и дополнительно статью о грабеже.

При выяснении личностей подсудимых оказалось что Десяр Хасанов действительно некоторое время назад учился в КНИТУ, он холост, в прошлом году у него родился ребенок от сожительницы. На суде он заявил, что у него есть регистрация в Казани, но адреса он не помнит.

У гражданина Узбекистана Расула Юлдашева, по его словам, высшее физико-математическое образование, он разведен, у него есть четверо несовершеннолетних детей, младший из которых – гражданин РФ. До задержания неофициально предоставлял строительные услуги.

Сегодня на заседание пригласили двух переводчиков – с туркменского и с узбекского языков. Стоит отметить, что отчисленный за 14 задолженностей из КНИТУ Десяр Хасанов с трудом говорит на русском языке и большую часть процесса общался через переводчика. К слову, он сообщил суду, что после отчисления за долги его зачислили в «аграрный университет» в Казани и он снова пытается получить высшее образование.

«Договорились, что он откроет счет как ИП и передаст сведения ей»

Перед тем как приступить к судебному следствию, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова заявила, что необходимо продлить меру пресечения подсудимым на ближайшие полгода. Несмотря на доводы адвокатов, суд удовлетворил ходатайство, объяснив, что оба подсудимых являются безработными гражданами других государств, которые могут сбежать или воздействовать на свидетелей. В СИЗО Хасанов и Юлдашев останутся до 11 декабря этого года.

«В начале марта этого года между Юлдашевым, хозяйкой заведения и еще одной девушкой в кафе, расположенном в торговом центре ‘’Корстон’’, возник словесный конфликт на почве разногласий, связанной с коммерческой деятельностью. Юлдашев обнаружил лежащий на столе сотовый телефон марки iPhone XR, принадлежащий отлучившейся хозяйке заведения, и похитил его. Девушка, наблюдавшая за этим, потребовала вернуть телефон и пригрозила полицией. Юлдашев все равно забрал телефон стоимостью 10 тысяч рублей, сбежал и распорядился им по своему усмотрению – таким образом, совершил грабеж», – рассказал государственный обвинитель.

По версии следствия, не позднее ноября 2023 года Юлдашев и хозяйка кафе договорились о том, что он зарегистрируется как индивидуальный предприниматель, откроет расчетный счет, а сведения о нем передаст ей.

За это хозяйка заведения пообещала платить Юлдашеву по 12 тысяч рублей в месяц. Расул Юлдашев сделал все согласно договоренности. 3 марта бизнесвумен поссорилась с ним. По версии следствия, 4 марта Юлдашев начал вымогать деньги с нее. Как стало известно «Татар-информу», Юлдашев стал требовать с хозяйки кафе слишком много денег, и она решила разорвать с ним договоренность.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вывезли подростка на пустырь, избили, а затем позвонили его матери»

По версии следствия, с ранее похищенного телефона Расул Юлдашев в мессенджере написал несовершеннолетнему сыну хозяйки кафе и потребовал, чтобы он передал ему 222 тысячи рублей.

«Обосновав свое требование надуманным поводом, якобы это был долг матери мальчика перед ним. Он угрожал подростку, его матери и их близким родственникам в случае, если они не захотят платить», – сказал государственный обвинитель.

В тот же день Расул Юлдашев решил похитить подростка, чтобы вымогать у него и его матери деньги. Он предложил поучаствовать в деле Десяру Хасанову, тот согласился и предложил помощь своих приятелей Разыбанова и Заирова. По версии следствия, эти двое «не были осведомлены о преступных планах» Юлдашева и Хасанова.

Компания похитителей собралась около дома, где жил подросток, они увидели его на улице. Под предлогом «пообщаться» Расул Юлдашев подошел к подростку и пригласил его поговорить у себя в машине, после чего усадил на заднее сиденье.

Там же сидел Хасанов, он схватил подростка за шею, Юлдашев ударил его кулаком по голове и потребовал с него 222 тысячи рублей. Ребенка вывезли за город в безлюдное место и продолжили вымогать деньги.

«Воля к сопротивлению у подростка была подавлена применением к нему насилия и угроз. Он позвонил маме и попросил ее перевести деньги, после этого прервав телефонный звонок», – рассказал государственный обвинитель.

Мать мальчика в панике перезвонила сыну, но трубку взял его похититель и снова потребовал денег, женщина согласилась. Через какое-то время похищенного подростка снова привезли на один из пустырей под Казанью, выволокли из машины и начали избивать. Хасанов нанес три удара по голове, Юлдашев снова требовал денег. Деньги матери обнаружились на карте подростка, его отвезли к отделению банка и потребовали снять 105 тысяч рублей. Из этих денег 10 тысяч рублей Юлдашев отдал Хасанову. Подростка похитители оставили там же.

После оглашения обвинения Расул Юлдашев заявил, что вину не признает, но при этом извинился. Десяр Хасанов признал вину частично, но в какой части – не уточнил.

«Извините меня, дайте мне шанс, я диплом хочу, учиться хочу», – сказал Хасанов.

Хозяйка кафе и мать избитого подростка настаивает на том, чтобы мужчины вернули ей деньги. Суд отложил допросы матери и подростка, поскольку парень находится в Узбекистане, он вернется в Россию только через несколько дней.