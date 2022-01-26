Украли квартиру и продали за 3 млн: как члены ОПГ оставили казанца без крыши над головой

Точку в деле о том, как трое участников ОПГ «35-товские» похитили жителя Казани и отобрали у него квартиру, поставил Советский районный суд. На скамье подсудимых - 33-летний Айнур Шакиров, 22-летний Никита Пронин и 22-летний Эрик Фаварисов.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

По версии следствия, в феврале 2019 года подсудимые дождались возле пекарни в поселке Дербышки 24-летнего казанца Василия Бобкова. Когда парень вышел, они затолкали его в машину и увезли в садовое товарищество. Там подсудимые держали его до тех пор, пока тот не согласился переоформить на мать Шакирова документы на квартиру.

«Подсудимые действовали в составе организованной группы. Между всеми были распределены роли. Молодого человека удерживали больше суток, следили за ним Пронин и Фаварисов. Напуганный обстоятельствами и угрозами подсудимых, Бобков согласился переоформить документы на квартиру», – зачитал из материалов дела судья.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Заполучив квартиру, приятели оставили молодого человека недалеко от торгового центра «Парк Хаус» и пригрозили жестоко избить, если тот расскажет кому-нибудь о случившемся. Однако пострадавший обратился с заявлением в полицию. К тому моменту подсудимые продали квартиру, сумму ущерба следствие оценило в три миллиона рублей.

Вскоре всех троих задержали. Двое отправились в СИЗО, их сообщника суд оставил под домашним арестом. Сегодня мужчина пришел в суд и принес с собой большую черную сумку – видимо ожидал, что из зала суда он отправится в колонию.

Свою вину приятели не признали. Уверяли суд, что Бобкова никто не похищал, мол он сам уехал с ними на дачу, где ребята устроили застолье.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Выяснилось, что Бобков находится в розыске, он задолжал крупную сумму денег некому Рузалю. Шакиров решил помочь Бобкову выйти из сложной финансовой ситуации и предложил продать квартиру. С вырученных с продажи денег, Шакиров обещал закрыть долг, а часть денег собирался оставить себе», – следует из материалов дела.

Однако, суд посчитал версию подсудимых неубедительной. Выслушав Бобкова и свидетелей по делу, суд признал всех троих виновными. Шакиров и Пронин отправятся в колонию строгого режима на 9 лет, их подельник Фаварисов туда же, но на меньший срок – на 7,5 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Советский районный суд Казани рассматривает дело о похищении 24-летнего молодого человека и вымогательстве у него квартиры. Фигурантами дела оказались участники ОПГ «35-товские», им предъявлено обвинение в похищении человека и в вымогательстве.