«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

В Казани судят мужчину, укравшего во время обыска 4,8 млн рублей с криптокошелька обвиняемого в организации платформы по отмыву денег. В этой краже мужчина обвинил двух полицейских, дав ложные показания, после чего они успели стать фигурантами уголовного дела. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





«Миллионы с криптокошелька обвиняемого пропали в день его задержания»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу уроженца Магнитогорска Артема Леонтьева. Его обвиняют в в заведомо ложных показаниях и краже в особо крупном размере – в том, что, будучи призванным помочь следствию, он сам стал обвиняемым по смежному уголовному делу.

На процесс сегодня он явился в длинной черной куртке с капюшоном, под которым прятал лицо от журналистов.

История преступления Леонтьева неразрывно связана с операцией силовых ведомств по поиску организаторов площадки по отмыву денег. В конце 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ совместно с экономическими полицейскими МВД России, Росгвардией и прокуратурой Татарстана одновременно провели несколько десятков обысков в Казани. Искали тех, кто отмывает криминальные деньги через криптовалюту, и таким образом вышли на организаторов площадки Trust2Pay.

Эта платформа, по версии следствия, помогала отмывать деньги, украденные телефонными мошенниками, помогала в передаче платы за наркотики, в отмывании денег в нелегальных онлайн-казино, а также денег, которые шли на финансирование экстремизма и терроризма.

Важная деталь состоит в том, что на время обысков у одного из предполагаемых организаторов Trust2Pay – Руфата Шарафетдинова – Артем Леонтьев был приглашен как понятой. Шарафетдинов был заключен под домашний арест, а через полгода после «облавы» у него кончились деньги, и он попросил отца вывести около 5 млн рублей со своего криптокошелька – для этого дал ему пароли и инструкцию, как это сделать. Когда его отец открыл криптокошелек, он обнаружил, что денег в нем нет, но есть дата вывода средств: 17 декабря 2024 года – день, когда Шарафетдинова задержали.

«Двух сотрудников полиции посадили в СИЗО из-за оговора понятого»

К середине прошлого года Руфат Шарафетдинов стал потерпевшим по делу о краже, к сентябрю сотрудники СК и ФСБ уже пришли с обысками в офис экономической полиции Татарстана. Оттуда они забрали действующего на тот момент сотрудника, а позже задержали его бывшего коллегу, который тоже участвовал в обысках. Последний, к слову, уволился со службы и устроился в службу безопасности «Рубина».

Через несколько дней мужчин арестовали, отправили в СИЗО и вменили им кражу тех самых 4,8 млн рублей – вину оба отрицали. Позже выяснилось, что оба экономических полицейских стали жертвами оговора, все обвинения с них были сняты. Главным доказательством их вины были показания одного свидетеля – Артема Леонтьева. Он уверял, что сотрудники заставили его перевести деньги на указанные счета. Уже в октябре прошлого года, когда Леонтьева начали подозревать в краже, тот написал явку с повинной и во всем сознался.

Сегодня в суде смог дать показания и пострадавший Руфат Шарафетдинов. Он подробно описал день задержания.

«Примерно в половине седьмого утра ко мне постучали сотрудники полиции, ворвался СОБР, два оперативника, и у меня провели обыск. У меня изъяли технику, в том числе компьютер и два телефона. Оперативники спрашивали у меня пароль от телефона, я не сообщил. Сказал, что назову его только в присутствии адвоката. После обыска меня увезли в здание ГСУ, мне угрожали и требовали пароли, но я опять отказался. Ближе к двум часам дня ко мне пришел адвокат, ему я сказал, что ничего такого у меня в телефоне нет, и мы назвали пароль», – рассказал он.

Он заявил в суде, что экономические полицейские и несколько других сотрудников правоохранительных органов во время следствия заставляли его создать для них платформу по обналичиванию средств в целях наживы и выборочного задержания преступников, а также курировали ее разработку.

«Позже я попросил отца вывести деньги на оплату услуг адвокатов с моего криптокошелька, и он рассказал мне, что там пусто. Я удивился, так как у меня было около 50 тысяч долларов. Отец сказал мне, что деньги были выведены в день обыска у меня дома. Я был уверен, что оперативники так яро выясняли мой пароль от телефона, чтобы вывести деньги. Потом меня вызвали на допрос и опять расспрашивали о площадке по отмыву денег. Потом я написал заявление о краже в начале января прошлого года», – добавил он.

Руфат Шарафетдинов добавил, что позже полицейский приходил к нему домой, чтобы взять ДНК-тест, и спрашивал о статусе платформы, которую просили его сделать. На этом он закончил свой рассказ. Как выяснилось, на данный момент мать Леонтьева возместила ему 2,4 млн рублей от всей суммы.

«Я требую компенсации за оговор»

Следом суд допросил одного из пострадавших от оговора теперь уже экс экономических полицейских. Он рассказал, что 17 декабря 2024 года к пяти утра его вызвали на совещание в ГСУ, где были сотрудники УБЭП Москвы и сотрудники из Татарстана.

«Всем выдали конверты с адресами, где мы должны были проводить обыски. Нас поставили парами, фамилию напарника уже не помню. Мы с ним поехали в сторону ТЦ ‘’Мега’’. Там мы провели обыск и изъяли банковские карты, потом поехали в ГСУ сдавать вещдоки. Потом моему напарнику позвонили и попросили нас приехать помочь. Где-то в районе 11 часов дня мы приехали на новый адрес, там уже шел обыск. Там участвовали два сотрудника из Москвы, мой коллега и двое понятых. Нам сказали, что нужно описать около двухсот телефонов, я сел и начал это делать», – рассказал он.

По его словам, во время обыска ходили понятые и мешали ему работать, он сделал им замечание. Уже к вечеру после описи всех телефонов их повезли в ГСУ МВД по РТ. Из понятых он запомнил только фамилию Леонтьева, так как он подошел к нему и спросил про татуировку у сотрудника на руке.

«Примерно через час после того, как я приехал в данную квартиру, сотрудник полиции из Москвы уехал. Периодически мы выходили курить на балкон. Понятые и лицо, у которого проводился обыск, также выходили курить на балкон, но не всегда. Насколько я сейчас помню, Леонтьев подходил к столу, за которым мы работали, брал и осматривал телефоны. Кто ему дал такое разрешение, мне неизвестно», – зачитал показания экс-полицейского гособвинитель.

Несколько раз полицейский сделал Леонтьеву замечание.

«В какой-то момент я заметил, что Леонтьев стоял у окна рядом с экспертом и разговаривал с ним по поводу изъятого телефона. Старший следователь должен был следить за сохранностью имущества, и я не стал в это вмешиваться, занимаясь своей работой. После описания айфона Шарафетдинова я положил телефон на подоконник для эксперта, далее я не обращал ни на кого внимания и продолжал заниматься своей работой. С понятым Леонтьевым за все время обыска я разговаривал один раз на балконе, больше с ним не общался», – продолжил гособвинитель.

После обыска экономический полицейский отвез все описанные телефоны в ГСУ МВД по РТ. В конце своего рассказа он подчеркнул, что никакого отношения к похищенной криптовалюте не имел, а Леонтьев оговорил его с целью сокрытия своего преступления.

«Поскольку в отношении меня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, я вынужден был взять административный отпуск. Я потерял заработную плату, мне нанесен моральный ущерб. В связи с этим хочу подать гражданский иск о возмещении ущерба», – подытожил гособвинитель.

Экс-полицейский потребовал в гражданском иске с Леонтьева 383 тысячи рублей, на этом процесс перенесли.