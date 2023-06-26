Украинского военнослужащего приговорили к 15 годам колонии за обстрел автобуса

Верховный Суд ЛНР вынес приговор украинскому огнеметчику за обстрел пассажирского автобуса. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Следствием и судом установлено, что 2 апреля военнослужащий выстрелил термобарическими боеприпасами по пассажирскому автобусу. В результате автобус загорелся, пострадала находившаяся в салоне женщина.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.