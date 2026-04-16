Украинского террориста, который прикинулся беженцем, осудили на 18 лет

Центральный окружной военный суд признал виновным в покушении на террористический акт и госизмену 55-летнего уроженца Донецкой области Андрея Лазаренко. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Как следует из материалов уголовного дела, после начала СВО Лазаренко в составе группы беженцев был распределен в Большеберезниковский район Мордовии. Затем мужчина получил гражданство РФ. После этого Лазаренко стал сотрудничать с представителями запрещенной в РФ террористической организации. Вступив с преступниками в переписку, он предложил поджечь административное учреждение. За теракт мужчина хотел получить деньги, а также содействие в возвращении на Украину. Однако при попытке поджога злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Приговором суда Лазаренко назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима, передает ТАСС.