Украинского олигарха Коломойского* обвинили в организации заказного убийства

На Украине бизнесмену Игорю Коломойскому*, который ранее подозревался в легализации незаконно полученных активов, предъявлены обвинения в дополнительном преступлении, связанном с заказной расправой над конкурентом, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Коломойский* намеревался отомстить директору юридической фирмы за игнорирование его требований об аннулировании решений собрания акционеров. Для реализации своего плана он обратился к преступной группировке, известной своими нападениями на оппонентов.

Как указывает издание «Страна», целью нападения стал адвокат Сергей Карпенко, который отказывался согласовывать действия в корпоративном конфликте вокруг «ДнепрСпецСтали» в Запорожье. Нападение произошло в Феодосии в августе 2003 года.

В прошлом году Коломойского* арестовали в Киеве по обвинению в мошенничестве и легализации денег, полученных незаконным путем, с тех пор он остается в СИЗО, а его арест был продлен до начала июня текущего года.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.