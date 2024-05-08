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Украинского олигарха Коломойского* обвинили в организации заказного убийства
На Украине бизнесмену Игорю Коломойскому*, который ранее подозревался в легализации незаконно полученных активов, предъявлены обвинения в дополнительном преступлении, связанном с заказной расправой над конкурентом, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Коломойский* намеревался отомстить директору юридической фирмы за игнорирование его требований об аннулировании решений собрания акционеров. Для реализации своего плана он обратился к преступной группировке, известной своими нападениями на оппонентов.
Как указывает издание «Страна», целью нападения стал адвокат Сергей Карпенко, который отказывался согласовывать действия в корпоративном конфликте вокруг «ДнепрСпецСтали» в Запорожье. Нападение произошло в Феодосии в августе 2003 года.
В прошлом году Коломойского* арестовали в Киеве по обвинению в мошенничестве и легализации денег, полученных незаконным путем, с тех пор он остается в СИЗО, а его арест был продлен до начала июня текущего года.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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