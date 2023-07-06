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Происшествия 6 июля 2023 16:10

Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мирных жителей

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Перед судом в ДНР предстанет командир ВСУ Александр Свинарчук, который отдал приказ расстрелять 37 мирных жителей. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры России.

По версии следствия, обвиняемый в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории Мариуполя, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей.

В результате был убит 21 мирный житель. Еще 16 удалось спастись, укрывшись в безопасном месте.

Уголовные дела в отношении подчиненных командира находятся на рассмотрении в Верховном суде ДНР. Их обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также убийствах мирного населения.

#всу #суд #ДНР
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