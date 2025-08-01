Украинские школьники во время каникул проходят военную и идеологическую подготовку под контролем иностранных инструкторов и националистов. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова представителя николаевского подполья.

Он отметил, что обучение проводится по образцу нацистской юношеской организации «Гитлерюгенд», а общее руководство осуществляется гражданами Великобритании. Занятия, по информации источника, ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как запрещенный в России «Азов»*, освобожденные от службы по состоянию здоровья.

Как отметил собеседник агентства, школьников учат обращаться с огнестрельным оружием, проводят боевые стрельбы и тренировки по так называемому «боевому гопаку». Также в программу входят основы оказания первой помощи и инженерная подготовка. Одной из ключевых задач, по словам представителя подполья, является отбор учеников, которые могут быть привлечены к диверсионной деятельности на территории России.

Он уточнил, что особое внимание уделяется подросткам с высокой мотивацией, хорошим знанием русского языка и успешным освоением учебной программы. С ними, как утверждается, планируется проведение углубленного курса по диверсионным методам ведения войны.

Источник также отметил, что основная цель – идеологическая обработка молодежи. Школьникам демонстрируют видеоматериалы, якобы отражающие последствия российских ударов по гражданской инфраструктуре, и преподносят искаженную версию истории, где в бедах Украины обвиняются россияне, а образы таких фигур, как Степан Бандера, подаются в положительном свете.

*Запрещенная в России террористическая организация.