«Украинский урок»: Пентагон пересмотрит свои запасы оружия

Пентагон намерен пересмотреть свои запасы оружия. Ситуация на Украине показала, что имеющихся объемов недостаточно, признал председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

«Одним из уроков <...> стало то, что уровень потребления обычных боеприпасов очень высок, и мы пересматриваем наши собственные запасы и собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Милли, проводится анализ текущих потребностей в боеприпасах. Предполагается, что это приведет к пересмотру бюджета ВС США, который сейчас достигает 817 млрд долларов.