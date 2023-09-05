Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке

Сегодня ВСУ снова ударил по Донецку. В результате снаряд влетел в здание детского сада. О этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», – указано в сообщении.

Ранее губернатор также сообщал об обстрелах в Кировском районе. В результате по улице Кирова повреждено остекление школы №85.