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Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
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Сегодня ВСУ снова ударил по Донецку. В результате снаряд влетел в здание детского сада. О этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», – указано в сообщении.
Ранее губернатор также сообщал об обстрелах в Кировском районе. В результате по улице Кирова повреждено остекление школы №85.
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