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Происшествия 5 сентября 2023 19:32

Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке

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Сегодня ВСУ снова ударил по Донецку. В результате снаряд влетел в здание детского сада. О этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», – указано в сообщении.

Ранее губернатор также сообщал об обстрелах в Кировском районе. В результате по улице Кирова повреждено остекление школы №85.

#ДНР
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