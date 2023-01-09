Украинский посол рассказал о поставках Западом оружия с истекшим сроком годности

Украине западные страны поставляют вооружение, срок годности у которых уже истек, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналу Newsweek. При этом он добавил, что в обеспечении Украины западным вооружением в последнее время произошли положительные изменения.

«Некоторое снаряжение имеет истекший срок годности. Мы шутим, что если вы хотите от него избавиться, отдайте его нам. Мы отправим его в нужном направлении. В мирное время никто об этом говорить бы не стал, но сейчас – почему нет?», – сказал он.

Комментируя сообщения о доставке Киеву систем противоракетной обороны Patriot, он заявил, что этого украинские власти никогда не ждали. «В самом деле, это вершина противоракетных систем. Об этом никогда даже речь не шла. Думаю, с танками, вертолетами и самолетами теперь будет намного проще», – добавил он.

На прошлой неделе власти Германии сообщили о планах направить Киеву систему Patriot и провести для украинцев обучение по ее применению.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.