Соединенные Штаты помогают Украине в подготовке «уголовных дел в отношении россиян. Об этом со ссылкой на интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой сообщает ТАСС.

Она напомнила, что в Изюме, по данным Украины, найдены массовые захоронения местных жителей. В этой ситуации «большую поддержку» следователям оказывают Соединенные Штаты.

Маркарова отметила, что помощь заключается не только в «подготовке уголовных дел против россиян на национальном уровне, но и в международных судах и в рамках расследований других стран. Работа сейчас идет полным ходом».

14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в Изюме якобы было найдено массовое захоронение. Позднее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что найденные захоронения могут быть только могилами украинских солдат, которых ВСУ бросили на поле боя.

В Общественной палате России считают, что Украина планирует создать в Изюме «Бучу 2.0», однако на этот раз провокация Киеву не удастся.