Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с Президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. Такое предложение высказал украинский экс-посол в ФРГ и нынешний в Бразилии Андрей Мельник, передает РИА Новости.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? — заявил дипломат. — Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии».

По словам Мельника, Путин считает себя более сильным и поэтому стратегическая дипломатическая инициатива должна бы попытаться бросить ему вызов.

Напомним, Мельник занимал пост посла в Берлине с 2015 по 2022 год и не раз оказывался в центре скандала из-за одиозных заявлений.