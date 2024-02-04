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Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров
Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с Президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. Такое предложение высказал украинский экс-посол в ФРГ и нынешний в Бразилии Андрей Мельник, передает РИА Новости.
«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? — заявил дипломат. — Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии».
По словам Мельника, Путин считает себя более сильным и поэтому стратегическая дипломатическая инициатива должна бы попытаться бросить ему вызов.
Напомним, Мельник занимал пост посла в Берлине с 2015 по 2022 год и не раз оказывался в центре скандала из-за одиозных заявлений.
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