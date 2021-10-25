Украинский политолог: Зеленскому придется «ехать и бить челом» на встречу с Путиным

Президенту Украины придется «унижаться» и поехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за приближающейся зимы и дефицита газа в стране. Таким мнением с телеканалом «НАШ» поделился политолог Дмитрий Корнейчук.

Он считает, что Зеленский уже летом предвидел острую нехватку газа в стране и уже тогда начал готовить сценарий по прямым поставкам топлива из России.

«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима», — заметил политолог.

Корнейчук заявил, что уверен в скором запуске газопровода «Северный поток — 2», что, снизит транзит голубого топлива через Украину.

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — заметил эксперт.

При этом встреча лидеров двух стран состоится только тогда, когда этого захочет Владимир Путин, заключил Дмитрий Корнейчук.