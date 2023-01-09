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Политика
9 января 2023  16:01

Украинский МИД обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева

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Никто из западных партнеров Украины не оказал ей достаточной военной поддержки. С таким заявлением в соцсетях выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил западные страны за военную помощь. «Но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Министр добавил, что дальнейшие поставки оружия Киеву станут «кратчайшим путем к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».

#Украина
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