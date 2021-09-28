Украинский генерал назвал «Турецкий поток» еще большей угрозой, чем «Северный поток-2»

Российский газопровод «Турецкий поток» представляет большую угрозу для экономики Украины, чем «Северный поток-2». Об этом заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, сообщает РИА Новости.

ПАО «Газпром» 27 сентября заключило контракт на поставку газа с Венгрией до конца 2036 года. Соглашение вступит в силу 1 октября.

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. „Турецкий поток“ — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем „Северный поток-2“», — сказал Москаль в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-губернатор Закарпатья отметил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из „Северного потока-2“». Так у кого мы будем покупать?» — задал он риторический вопрос.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. метров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее Украина опасалась потерять свои доходы от транзита после запуска газопровода «Северный поток-2», против строительства которого активно выступала вместе с США, Польшей и странами Прибалтики.

Президент РФ Владимир Путин при этом подчеркивал, что «Северный поток-2» — это коммерческий проект, который выгоден для стран Европы.