Украинский дрон второй раз за ночь атаковал Рыльск

Второй раз за вечер украинский дрон атаковал Рыльск в Курской области, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале..

Поздно вечером в понедельник он сообщил, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, в итоге повреждения получили два здания, обошлось без жертв.

«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», – сообщил Старовойт.