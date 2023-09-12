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Украинский дрон второй раз за ночь атаковал Рыльск
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Второй раз за вечер украинский дрон атаковал Рыльск в Курской области, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале..
Поздно вечером в понедельник он сообщил, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, в итоге повреждения получили два здания, обошлось без жертв.
«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», – сообщил Старовойт.
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