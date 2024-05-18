Украинский дрон атаковал машину в Курской области, погиб один человек

В Курской области беспилотник вооруженных сил Украины совершил атаку на коммунальную машину, в результате чего один человек погиб, а второй получил ранение. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Инцидент произошел в деревне Городище Рыльского района, где украинский дрон атаковал автомобиль местного коммунального предприятия.

По словам Смирнова, один сотрудник от полученных травм скончался. Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь.