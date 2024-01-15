Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Лисичанске

Автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий одной из больниц Лисичанска, подвергся нападению со стороны ВСУ. На спецтранспорт совершена атака FPV-дроном.

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ЧП произошло 15 января в первой половине дня между населенными пунктами Новодружевск и Приволье.

В результате атаки пострадал водитель скорой помощи. Мужчина получил ранения. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Пострадавших среди гражданских лиц удалось избежать.

Автомобиль получил серьезные повреждения – в результате удара FPV-дроном его прошило насквозь.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.