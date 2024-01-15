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Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Лисичанске
Автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий одной из больниц Лисичанска, подвергся нападению со стороны ВСУ. На спецтранспорт совершена атака FPV-дроном.
ЧП произошло 15 января в первой половине дня между населенными пунктами Новодружевск и Приволье.
В результате атаки пострадал водитель скорой помощи. Мужчина получил ранения. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Пострадавших среди гражданских лиц удалось избежать.
Автомобиль получил серьезные повреждения – в результате удара FPV-дроном его прошило насквозь.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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