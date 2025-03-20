Украинский дрон атаковал машину с добровольцами, в которой был депутат из РТ Шарафиев

Накануне поздно ночью машину главы Союза добровольцев Донбасса, депутата ГД РФ Александра Бородая атаковал украинский fpv-дрон. В автомобиле также находился депутат Госсовета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев. Информация появилась в Telegram-канале татарстанского депутата.

Отмечается, что удар произошел недалеко от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание. К счастью, обошлось без жертв.

«Это уже не первый обстрел и атака на машину Александра Бородая. Но, слава Богу, и на этот раз все обошлось!!!» – написал Эдуард Шарафиев.

Видео: Telegram-канал Союза Добровольцев Донбасса