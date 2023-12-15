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Происшествия 15 декабря 2023 15:46

Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, 26 человек пострадали

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В Закарпатье депутат явился в здание сельсовета с несколькими гранатами и подорвал их, 26 человек пострадали, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Медики также проводят реанимацию мужчины, который взорвал гранаты.

По предварительным данным, взрыв инициировал депутат Сергей Батрин. Сообщается, что он пытался перебить спорящих участников заседания, а затем вытащил гранаты и бросил их прямо под ноги собравшихся.

Инцидент произошел в пятницу во время сессии в здании Керецковского сельского совета.

#граната
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