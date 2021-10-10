Украинский депутат оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»

Депутат Рады Вадим Рабинович оценил возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что страны заявили о готовности участия в переговорах, однако Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва намерена говорить о проблемах двусторонних отношений.

«Вы знаете, в „12 стульях“ замечательный монтер говорил, что консенсус — это согласованность позиций сторон, — отметил представитель партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“. — Если мне это поручат или вам это поручат — мы с вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй тоже».

Также Рабинович заявил, что Украине необходимо отказаться от «глупых решений» которые мешают проведению переговоров. То же самое в отношении «тупой» антироссийской риторики — она лишь ухудшает отношения двух государств.