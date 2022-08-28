Украинский чиновник объяснил свое заявление о принудительной эвакуации Киева

Директор департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук, заявивший о проработке вариантов принудительной эвакуации украинской столицы, отказался от своих слов. По его словам, об эвакуации речи не идет, а говоря об этом, он подразумевал учения.

В каждом районе Киева, созданы специальные эвакуационные комиссии. Однако это городские власти сделали давно на абсолютно разных чрезвычайных ситуаций – от паводка до техногенных катастроф, добавил Ткачук.

«Мы действительно периодически проводим учения, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду», – приводит слова чиновника РИА Новости.

Напомним, свое заявление о том, что городские власти прорабатывают варианты принудительной эвакуации населения Киева Ткачук сделал в ответ на вопрос, рассматривается ли вариант эвакуации правительственного квартала украинской столицы.

Ранее Ткачук заявлял, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.