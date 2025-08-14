Украинский боец MMA заявил, что хочет получить российское гражданство

Фото: Международная профессиональная бойцовская лига «Татфайт»

Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский заявил, что не хотел бы возвращаться на родину, поскольку политическая обстановка на Украине не позволяет. Также он заявил, что именно в России чувствует себя как дома и хотел бы получить российское гражданство.

«К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там политическая хунта. И здесь я чувствую себя своим среди своих. Рад находиться. И, конечно же, если будет возможность стать гражданином России, я буду этому рад», – приводит слова бойца ТАСС.

Рындовский объяснил, что уехал из Украины в 2022 году после того, как местные спецслужбы начали преследовать его из-за призывов прекратить конфликт с Россией.