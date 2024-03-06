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Украинский блогер Шарий сообщил о попытке обстрела его авто из автомата в Испании
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что на него и его жену была совершена попытка покушения.
Он написал, что в Испании на его автомобиль напали с автоматическим оружием. Он также добавил, что нападавшие пытались обстрелять его машину, используя автомат с глушителем. По его словам, нападавших было двое.
Блогер ожидает, что этой ситуацией займется полиция Испании и спецслужбы. При этом он убежден, что не менее недели назад испанские силовики были предупреждены о готовящемся на Шария покушении, но допустили его.
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