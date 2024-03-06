news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 марта 2024 14:33

Украинский блогер Шарий сообщил о попытке обстрела его авто из автомата в Испании

Скопировать ссылку

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что на него и его жену была совершена попытка покушения.

Он написал, что в Испании на его автомобиль напали с автоматическим оружием. Он также добавил, что нападавшие пытались обстрелять его машину, используя автомат с глушителем. По его словам, нападавших было двое.

Блогер ожидает, что этой ситуацией займется полиция Испании и спецслужбы. При этом он убежден, что не менее недели назад испанские силовики были предупреждены о готовящемся на Шария покушении, но допустили его.

#Испания #покушение на убийство
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100