Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Курской области

Сегодня утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Роман Старовойт.

Он отметил, что в результате происшествия обесточено 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал.

Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области.