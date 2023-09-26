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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Курской области
Сегодня утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Роман Старовойт.
Он отметил, что в результате происшествия обесточено 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал.
Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области.
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