news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 15 мая 2024 12:14

Украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Скопировать ссылку

Российские системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Летательный аппарат самолетного типа, который киевский режим пытался использовать для совершения теракта на территории России, был ликвидирован в районе 11.20 в Белгородской области.

Напомним, минувшей ночью ПВО отразили в Белгородской области атаку ВСУ с использованием ракет, авиабомб и снарядов РСЗО «Ольха». В результате обстрела пострадали два мирных жителя поселка Дубовое.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2