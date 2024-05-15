Украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Летательный аппарат самолетного типа, который киевский режим пытался использовать для совершения теракта на территории России, был ликвидирован в районе 11.20 в Белгородской области.

Напомним, минувшей ночью ПВО отразили в Белгородской области атаку ВСУ с использованием ракет, авиабомб и снарядов РСЗО «Ольха». В результате обстрела пострадали два мирных жителя поселка Дубовое.