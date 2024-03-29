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СВО 29 марта 2024 15:04

Украинский беспилотник сбили ПВО в небе над Белгородской областью

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Сегодня в районе 14.30 по московскому времени российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Украинский БПЛА самолетного типа был сбит в небе над Белгородской областью.

#Белгородская область
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