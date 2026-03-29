Политика 29 марта 2026 17:32

Украинский беспилотник обнаружен в Финляндии

ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, пишет Yle, согласно РИА Новости.

Как говорится в публикации, военные распознали украинский беспилотник AN196 в 08:45 утра 29 марта. В той же местности нашли и второй летательный аппарат, о принадлежности которого не указано.

Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что в Финляндии, вероятно, упали украинские беспилотники, и назвал это нарушением территориальной целостности.

По сообщению полиции области Западная Уусимаа, еще один неизвестный беспилотник совершил посадку на лед в море в районе Хаукилахти города Эспоо. Место происшествия оцепили.

Об инциденте с украинскими дронами заявляли еще в Латвии и Литве на этой неделе. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев может тайно использовать страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников.

#финляндия #Украина #Дмитрий Песков
Атака на кошельки россиян, претензии США на Кубу и баянопылесос: 10 картинок от «Чаяна»

