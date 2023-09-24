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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что в результате атаки БПЛА незначительно пострадала крыша административного здания.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Накануне Старовойт сообщал о том, что в Глушковском районе сработала система ПВО. В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. В свою очередь губернатор отметил, что местные власти окажут помощь в восстановлении собственнику здания.
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