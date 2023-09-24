Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА незначительно пострадала крыша административного здания.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Накануне Старовойт сообщал о том, что в Глушковском районе сработала система ПВО. В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. В свою очередь губернатор отметил, что местные власти окажут помощь в восстановлении собственнику здания.