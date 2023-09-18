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Происшествия 18 сентября 2023 15:07

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка

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Войска Украины выпустили три ракеты РСЗО по центру Донецка, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, атака произошла в районе 14.50 по московскому времени.

Как сообщают в СМИ, один из снарядов попал в здание администрации главы ДНР. Здание получило незначительные повреждения.

Информация уточняется.

#ДНР #спецоперация на Украине
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