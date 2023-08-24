Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами, сообщает РИА Новости.

Атаке подвергся населенный пункт Яснобродовка в Киевском районе Донецка. Именно туда прилетели два кассетных снаряда калибра 155 мм в районе 6 утра.

Кроме того, с 2 до 5 утра по московскому времени украинские войска выпустили еще 17 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

По данным агентства, артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы М777 калибра 155 мм, которые ВСУ активно используют для обстреда городов ДНР и ЛНР.

Кроме того ВСУ были поставлены немецкие САУ PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также используют снаряды такого калибра.

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