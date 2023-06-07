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Украинские войска обстреляли центр села Графовка в Белгородской области
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ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Щебекинского округа, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в результате обстрела пострадавших нет. Несколько снарядов упали в районе школы и Дома культуры.
Некоторые боеприпасы попали в частный сектор. Один из них упал во дворе жилого дома, повредив хозяйственную постройку и ограждение. Кроме того, осколками были повреждены фасады и окна еще двух домов.
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