Украинские войска обстреляли центр села Графовка в Белгородской области

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Щебекинского округа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате обстрела пострадавших нет. Несколько снарядов упали в районе школы и Дома культуры.

Некоторые боеприпасы попали в частный сектор. Один из них упал во дворе жилого дома, повредив хозяйственную постройку и ограждение. Кроме того, осколками были повреждены фасады и окна еще двух домов.