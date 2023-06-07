news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 июня 2023 15:20

Украинские войска обстреляли центр села Графовка в Белгородской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Щебекинского округа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате обстрела пострадавших нет. Несколько снарядов упали в районе школы и Дома культуры.

Некоторые боеприпасы попали в частный сектор. Один из них упал во дворе жилого дома, повредив хозяйственную постройку и ограждение. Кроме того, осколками были повреждены фасады и окна еще двух домов.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное