Украинские военные в ДНР обстреляли театр, где проходило прощание с Ольгой Качурой

ВСУ обстреляли драмтеатр, где должно было состояться прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, погибшей накануне. Минимум два снаряда системы ПВО попало в здание театра, всех пришедших на церемонию пришлось срочно эвакуировать в убежища, сообщил корреспондент РИА Новости.

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что при атаке, по предварительной информации, погибли два человека. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что пять человек, включая двух сотрудников скорой помощи, были ранены.

Украинские войска впервые с 2014 года обстреляли район театра оперы и балета и гостиницы «Донбасс Палас».

Ольга Качура, позывной Корса, погибла 3 августа после прямого попадания снаряда ВСУ в машину на трассе Горловка — Ясиноватая. Помимо нее погиб еще один пассажир, другие двое получили тяжелые ранения и были доставлены в госпиталь. Президент РФ Владимир Путин 4 августа посмертно присвоил военнослужащей звание Героя России.