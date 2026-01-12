news_header_top
Происшествия 12 января 2026 09:27

Украинские военные убили в Селидово 130 мирных жителей

Украинские военные застрелили 130 мирных жителей в Селидово в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«Это все (число погибших мирных жителей – прим. Т-и) тоже зависит от того, насколько интенсивными были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. В Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», – заявил он.

Напомним, что Селидово было освобождено в октябре 2024 года. Город находится примерно в 44 километрах северо-западнее Донецка и в 20 км от Покровска, благодаря чему имеет стратегическое значение.

#СВО #всу #ДНР
