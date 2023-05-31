news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Украинские военные обстреляли птицефабрику в ЛНР, погибли пять человек
Скопировать ссылку
news_top_970_100
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли пять человек, ранены – 19, сообщает ТАСС.
В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ЛНР.
«По предварительной информации, жертвами стали 24 человека – 5 человек погибли и 19 ранены», – указано в сообщении.
Стоит отметить, что противник выпустил четыре ракеты. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2