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Происшествия 31 мая 2023 09:52

Украинские военные обстреляли птицефабрику в ЛНР, погибли пять человек

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При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли пять человек, ранены – 19, сообщает ТАСС.

В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ЛНР.

«По предварительной информации, жертвами стали 24 человека – 5 человек погибли и 19 ранены», – указано в сообщении.

Стоит отметить, что противник выпустил четыре ракеты. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

#ЛНР #обстрел
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