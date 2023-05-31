Украинские военные обстреляли птицефабрику в ЛНР, погибли пять человек

При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли пять человек, ранены – 19, сообщает ТАСС.

В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ЛНР.

«По предварительной информации, жертвами стали 24 человека – 5 человек погибли и 19 ранены», – указано в сообщении.

Стоит отметить, что противник выпустил четыре ракеты. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики.