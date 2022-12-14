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Политика
14 декабря 2022  08:20

Украинские военные несут большие потери из-за поставок некачественных снарядов

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Украинские военные несут большие потери из-за поставок некачественных снарядов

В рядах ВСУ участились несчастные случаи из-за некачественных боеприпасов к артиллерийским системам. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.

По данным разведки, в зону СВО Киев отправляет боеприпасы «полукустарного производства», 

«Также небольшими партиями начали поступать новые снаряды, но они приходят с некачественной [механической] обработкой. 120-мм мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо происходит подрыв мины в канале ствола миномета, из-за чего в большинстве случаев личный состав расчета погибает, а также получает увечья», — уточнил военный.

Кроме того, заметил Марочко, в условиях бездорожья ВСУ столкнулись с нехваткой гусеничной и колесной военной техники. Из-за отсутствия спецтранспорта они часто не могут эвакуировать раненых с поля боя.

#Украина #снаряд
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