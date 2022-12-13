Украинские власти вводят санкции против Камилы Валиевой и Алины Кабаевой

Верховная рада Украины сегодня опубликовала законопроект о персональных санкциях в отношении спортсменов и чиновников из России и других стран. Всего рестрикции затронут 56 знаменитых спортсменов, среди которых – гимнастка Алина Кабаева, фигуристка Камила Валиева, футболист Дмитрий Тарасов, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие.

В числе прочего в список санкции попал украинец – помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук, передает ТАСС.

Ограничения будут включать себя блокировку активов лиц на территории страны, ограничение использования персональных счетов, запрет на въезд, лишения государственных наград Украины и других форм награждения. Санкции будут наложены на десять лет.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.