Украинские власти сообщили о трех прилетах в объект энергообеспечения в Киеве

Зафиксировано три попадания в объект энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщил замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко. Эту информацию в своем телеграм-канале также подтвердил мэр города Виталий Кличко.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место», – написал он в своем телеграм-канале, пообещав подробную информацию сообщить позднее.

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По сообщениям депутатов Верховной Рады, в Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали неделю назад, с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.