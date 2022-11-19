Украинские власти сообщили о планах эвакуировать жителей Херсона

Украинские власти готовят эвакуацию жителей Херсона. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает ТАСС.

По ее словам, добровольная эвакуация с южных территорий Украины, недавно перешедших под контроль Киева, уже начинается. Верещук также заверила, что киевский режим возьмет на себя финансирование процесса. «Речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», – говорит она.

Вице-премьер утверждает, что эвакуация из Херсона не станет массовой, однако она нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму.