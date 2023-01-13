Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района

Сегодня вечером украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске, подорвав автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ВГА Бердянска.

Сам чиновник не пострадал, так как ему удалось вовремя заметить подозрительный предмет на днище автомобиля. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.

Как отметили местные власти, этот теракт никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района.